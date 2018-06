Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez posições para ter sexo em pé

Chega de cama, é hora de levantar!

Nem sempre é fácil, não é a opção mais prática, mas pode muito bem salvar a noite. Saia da sua zona de conforto e jogue ao sempre em pé! Eis o nosso top ten das melhores posições para fazer sexo sem o conforto do colchão.



1. Torre Eiffel

As semelhanças com a torre parisiense são visíveis na forma piramidal desta posição: ela está em pé, mas com as costas dobradas, cabeça no chão, enquanto ele a penetra por trás, com as pernas abertas e apoiando-as nas dela.



2. Craveira

Em pé, ele segura-a pelos pés enquanto ela tem as pernas entrelaçadas na sua cintura. O nome desta posição é inspirado no instrumento de sapateiro usado para medir o comprimento de um objeto.



3. Guarda prisional

Por trás dela, ele agarra-a e prende-lhe as mãos atrás das suas costas dobradas.



4. Guarda-costas

A mais simples de todas as posições para ter sexo em pé. Ele fica por trás dela, corpos juntos e ambos com as costas direitas, e penetra-a. Permite ainda que o homem estimule o clitóris.



5. Borboleta

Semelhante à posição n.º2, a Craveira, mas com a diferença de ser praticada frente a frente, com uma forma semelhante à de uma mariposa.



6. Super-Homem

De pernas ligeiramente fletidas e costas dobradas para trás, ele sustenta o peso dela nas suas coxas. Ele está em pé, agarrando-a pelo cóccix, enquanto ela, como se estivesse deitada sobre ele, apoia a parte posterior do seu corpo nos joelhos do parceiro.



7. Vénus

Onde ela é rainha. Com as costas levemente curvadas e olhando para trás, ela apoia as mãos nos seus joelhos, enquanto ele a penetra.



8. A Bailarina

Em pé, apoiada numa parede, mas com costas na horizontal, ela ergue uma das pernas como se fosse uma bailarina, enquanto ele apoia uma das mãos nas costas dela e a penetra.



9. Orquídea

Com as pernas abertas, ela faz o pino contra a parede, enquanto ele, à sua frente, de costas inclinadas pratica cunnilingus.



10. Narciso

Para esta posição basta que ele a agarre por trás e ela levante uma das pernas. Ele prende-a pelo pé, facilitando-lhe os movimentos enquanto apoia um dos seus braços, inclinado para trás, nos ombros dele.