Este Natal vá a uma sex shop e descubra o presente perfeito

O Natal está à porta e com ele chega o habitual corrupio de compras. Este ano, deixe-se de centros comerciais e de oferecer presentes que perdem a validade com a entrada no ano novo e vá a uma loja para adultos. Senhores e senhoras, eis os presentes de Natal mais picantes do mercado.

Mini, mini me

São um sucesso entre as senhoras e com razão. Discretos e quase sempre elegantes, os minivibradores e as bullets são ideais para oferecer como presente. Pequenos, podem ser facilmente transportados na carteira. A gama de produtos é quase inesgotável, com modelos para todos os gostos, bolsas e feitios. De estimuladores de clítoris a vibradores realísticos, passando por rabbits e modelos para estimulação do ponto G.

Ladies, sejam o presente

Agora, imagine ser o próprio presente! Falamos para as senhoras, que têm nesta lingerie com laço da Cottelli Collection uma ótima opção para o presente de Natal perfeito. Trata-se de um body minimalista com colarinho e um laço na parte da frente que transforma a mulher no próprio presente. E de certeza que eles não vão aguentar até à meia-noite para a desembrulhar.

Para o casal

São estimuladores de clítoris e muito mais. E ideais para ser usados em casal. Os especialistas aconselham um modelo com sucção, que pode ser usado a dois, como os gadgets da Satisfyer (como o estimulador Satisfyer Pro 4 Couples), cuja variedade garante que há um modelo para todos.

Bondage, com amor

Uma excelente escolha para principiantes que pretendem iniciar-se na arte de adicionar um sex toy ao casal. Os conjuntos de brinquedos (espreite a nossa escolha: https://www.vibrolandia.com/acessorios_detail.asp?cat_ID=9 ) são uma ótima solução para ter um pouco de tudo, experimentar as novidades e escolher os seus brinquedos de eleição. Há caixas para todos os gostos, desde as mais simples, para brincadeiras com vendas e algemas, às mais elaboradas, como kits de bolas Kegel para elas e estimuladores de próstata para eles. Os mais atrevidos podem optar por um conjunto dedicado a bondage ou BDSM , com plumas, palmatórias, mordaças ou chicotes.