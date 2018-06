GPS: em busca do ponto G

Não se perca pelo caminho, aprenda a localizar o ponto G e a levá-la aos céus!

16:20

"Mistééééério", exclamava a dona Milú da telenovela "Tieta". A expressão é adequada. O ponto G é um dos maiores quebra-cabeças tanto para homens como mulheres, e a sua existência é frequentemente posta em causa.

Em 2017, uma marca de preservativos conduziu um inquérito acerca das perguntas sobre sexo mais frequentes colocadas ao Google. Sem surpresas, a localização do ponto G surge em primeiro lugar. O ponto G, uma parte da anatomia reprodutiva feminina, é estudado desde os anos 40 do século passado. O nome, a inicial G, deve-se a Ernst Gräfenberg, médico que desenvolveu o Dispositivo Intrauterino (DIU) e autor de inúmeros estudos sobre a sexualidade feminina.

O ponto G localiza-se entre 5 e 8 cm na parede anterior da vagina. Ao contrário de outras zonas erógenas, como o clitóris, o ponto G é apenas identificável quando a mulher está sexualmente excitada, o que é uma das explicações para a sua existência ter permanecido um mistério durante séculos. Em estado de repouso, é virtualmente impossível localizá-lo.

Peça à sua parceira que se deite de costas com as pernas abertas. Depois, com a ajuda de um bom lubrificante, insira lentamente dois dedos na vagina e pressione suavemente a área com as pontas dos dedos, simulando o movimento de chamar alguém. Nesta altura

,

deverá sentir uma zona rugosa, com uma textura esponjosa, "semelhante à do céu

d

a boca", como explica

a sexóloga Celeste Hirschman, citada pela revista norte-americana

"

Cosmopolitan

"

. Lembre-se

de

que esta brincadeira, bastante séria, só é possível se a sua parceira estiver realmente excitada; por isso invista nos preliminares, abuse das carícias, de beijos e mimos. E é garantido que ela terá um

orgasmo de ir aos céus e voltar. Para mais!