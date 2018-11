Homem “erectus”

Dez curiosidades sobre o pénis. O que é que o falo tem?

Um pénis é um pénis. Contrariamente à crença popular, há mais num falo do que julgamos. Dez segredos, curiosidades, qualidades e defeitos do órgão sexual masculino.

É possível parti-lo

Não, de facto, o pénis não é um músculo, muito menos tem osso. Ainda assim é possível fraturar a túnica albugínea. E embora a taxa de recuperação seja alta (acima de 90%), é garantida uma ida ao médico e tempo de repouso.

O tamanho importa

Acreditamos que não, mas o tamanho é mesmo uma preocupação, tanto para homens como para mulheres. Um pénis ereto mede em média uns aceitáveis 14 cm a 16 cm, mas no caso dos micropénis, o tamanho importa mesmo.

Há quem tenha dois

É rara, mas é uma condição que atinge cerca de 5 milhões de homens em todo o mundo. Chama-se difalia e, se é verdade que duplica o número de pénis no corpo, também reduz a zero a funcionalidade do órgão.

Ele não dorme

Em média um homem adulto tem três a cinco ereções durante o sono. É nesta fase do sono REM (a sigla, em inglês, para Rapid Eye Movement) que se dão os proverbiais sonhos molhados. Mas não se preocupe. Ter ereções a dormir é a regra para homens saudáveis.

Ejacula uma colher de sopa

É esta a quantidade média de esperma expelido durante uma ejaculação, 2 a 5 ml de sémen. Ou 60 a 150 milhões de espermatozoides por mililitro. É fazer as contas.

É pro menino e pra menina

Tal como os mamilos estão presentes antes da definição do sexo do bebé, também os órgãos sexuais começam a ser "planeados" com antecedência. É por isso que o clítoris e a glande são tão semelhantes. Surgem antes das 12 semanas, a altura em que o sexo do bebé é definido.

Ele pode diminuir

Não com a idade, mas com comportamento de risco, como o tabagismo. É simples: uma ereção é apenas a irrigação de sangue no pénis, pelo que comportamentos que reduzam o fluxo sanguíneo são fatais como o destino. Ele vai mesmo diminuir de tamanho.

Há os showers e os growers

Pense bem. Se o seu pénis cresce com a ereção, trata-se de um grower (o que cresce). Se ele já é normalmente grande e o seu tamanho aumenta pouco durante a ereção, ele é um shower (um exibicionista).

É ele quem mais ordena

Pensar com a cabeça de baixo. Já todos ouvimos esta expressão e a verdade é que ela pode mesmo ser factual. A mensagem que o pénis recebe de que é altura de ejacular vem da espinal medula, pelo que o cérebro masculino manda pouco para o efeito. E esta?

Do Rei de Tonga a Rasputine

Serão talvez os dois pénis mais famosos da História. O primeiro, de Fatefehi, Rei de Tonga, por ser o mais experiente (estima-se que o monarca africano terá tido relações sexuais com mais de 35 mil mulheres). Do segundo, o mito diz que era de dimensões gigantescas. Em 2012, um museu em São Petersburgo alegou ter em exibição o falo do mítico monge Grigori Rasputine, em "conserva", mas tratava-se provavelmente de um embuste.