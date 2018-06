Não tenha pressas, o slow sex chegou

Porque o sexo não se ganha ao sprint, abrande, respire fundo e prepare-se para ganhar a maratona.

É uma das mais recentes tendências de sexologia e é particularmente popular entre as mulheres. O slow sex – sexo lento – caracteriza-se pela ideia, simples, de brincar com o corpo, de viver o erotismo sem pressas. Ao contrário do sexo tântrico, que tem como objetivo adiar o orgasmo, no slow sex, o grande O é o culminar de uma relação sexual intensa.

Em "Slow Sex – The Art and Craft of The Female Orgasm", Nicole Daedone desenvolve a sua ideia de meditação orgásmica, uma técnica que, através da estimulação do clitóris sem contacto visual aliada à meditação, promete aumentar o prazer sexual do casal.

O movimento slow sex tem como objetivo ajudar as mulheres a atingir o orgasmo, através da meditação. Ao mesmo tempo, pretende que os homens aprendam a conectar-se com a parceira, ajudando-a, e a tentar manter a relação mais duradoura.

A técnica inclui 15 minutos diários de estimulação clitoriana, com a penetração absolutamente proibida. Invista nos preliminares, em momentos repletos de toques e carícias. Vá devagar e, se sentir que o seu momento está a chegar, pare.