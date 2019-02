Novas relações – limites precisam-se?

Todas as relações precisam de ter os pontos nos is para funcionar a longo prazo. Em casa ou à distância

O início de uma relação é uma altura entusiasmante. À sensação de atração junta-se a descoberta diária, a confiança crescente e a intimidade a naturalizar-se. Passa-se do "eu e tu" para o "nós" e constroem-se planos concretos.

No meio de toda a novidade é fácil quebrar barreiras individuais em prol do par. Mas quanto é demasiado? Que limites, dentro e fora do quarto, se devem estabelecer e quais podem ser ultrapassados? Estabeleça os limites que deve ter em conta para uma relação saudável e feliz.

1) Modere a vida em conjunto

O desejo de aproveitar todo o tempo disponível com a outra metade do novo relacionamento é compreensível, mas não pode ceder toda a disponibilidade. Primeiro, porque não deve impor de imediato a presença de um estranho nos círculos de relações que já tinha; depois, porque o relacionamento pode não ser para a vida inteira, e é necessário que haja redes de suporte.

Podem e devem fazer parte das vidas um do outro, mas de maneira progressiva e consciente. Não seja o emplastro da relação nem do grupo de amigos.

2) Mantenha alguma privacidade

Saber o código do telemóvel, abrir mensagens que não lhe são destinadas, ter uma conta de Facebook conjunta ou partilhar palavras-passe porque "não há nada a esconder" é proibitivo. Os gestos podem parecer românticos e inócuos, mas os relacionamentos saudáveis não precisam deste controlo. Em última instância, estará a pôr em xeque a privacidade dos que comunicam consigo, e não com a outra pessoa da relação.

3) Não vale tudo na cama

Uma das partes mais interessantes nas novas relações é a descoberta sexual. O desejo está ao rubro, a atração é inegável e tudo é novidade. É importante respeitar os limites do outro. Os timings são importantes – o facto de se sentir preparado para ir para a cama com outra pessoa não significa que ela já esteja nesse patamar, ainda que se sinta atraída. O importante é debater expectativas e nunca pressionar o outro.

4) Dois é bom, três é demais

Debater a sua nova relação com o grupo de amigos é saudável, se controlado. É preciso separar aquilo que é partilhável daquilo que faz parte da esfera privada do casal. Debater aventuras sexuais, discussões ou decisões que estejam a tomar com um grupo de amigos só vai complicar a vida a dois. Se o outro elemento descobre, deixa de confiar. Mesmo que não aconteça, demasiadas opiniões condicionarão o casal, por muito que o tente evitar.

5) Moderar as expectativas

O encanto pode toldar a racionalidade quando ainda estão em modo sedução, mas numa relação é preciso não deixar que as expectativas arruínem as possibilidades e a realidade. Isto aplica-se ao futuro da relação, mas também ao presente. Datas comemorativas, finanças, sexo, planos para o fim de semana… modere.

O céu é o limite

Estabelecer limites é importante, mas quebrar alguns também. Na vida e na cama, chegar a um compromisso entre duas opiniões será vantajoso para ambos. Podem explorar as fantasias de cada um, inspirar-se num site dedicado ao assunto e, com alguns cliques, definir os limites dispostos a quebrar… de prazer.