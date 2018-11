Novembro azul, cuidado com a próstata

Num mês dedicado à saúde dos homens, renda-se às novidades para a sexualidade masculina

11:38

A 17 de novembro celebra-se mais um Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata. A data transforma novembro, o "Movember" ou Novembro Azul, num mês dedicado à sensibilização para uma doença que mata 2.000 homens por ano em Portugal. Uma doença que atinge ainda cerca de 4.000 homens por ano e corresponde a aproximadamente 10% das mortes por cancro no nosso país.

O cancro da próstata é o segundo tipo de cancro mais comum entre os homens (o primeiro é o do pulmão). Porém, os fatores de risco, como a idade (acima dos 50 anos) e a hereditariedade, podem contribuir para um aumento da taxa de diagnóstico precoce, conduzindo assim a uma diminuição da população atingida.

Além deste diagnóstico precoce, das idas frequentes ao médico e da realização de exames – como o tabu toque retal –, os homens podem ainda expandir os seus conhecimentos sobre sexo, com o auxílio de gadgets e sex toys produzidos com o propósito de estimular a próstata e beneficiar de ereções e ejaculações mais frequentes, é uma das melhores formas de prevenir o cancro da próstata. Vamos a isso?

NAS CURVAS

Estimulador de Próstata Vice Aneros

Um estimulador do ponto G masculino, este Vice foi anatomicamente projetado para uma massagem segura e alucinante. As suas curvas garantem que ele se adapta perfeitamente à próstata. Com 5 cm de comprimento e uma largura máxima de 4 cm, o Vice é um excelente ponto de partida para os homens que pretendem conhecer melhor o seu ponto P. Em silicone de alta qualidade médica, vem ainda com um vibrador removível, em aço inoxidável, que promete elevar a experiência para níveis nunca antes alcançados.

TRIPLEX

Creme Estimulante Pénis XXL

Produzido à base de óleo de jojoba e vitamina E, este creme estimulante intensifica a irrigação de sangue, com a dilatação das veias e dos corpos cavernosos, para o pénis, aumentando assim o seu tamanho. Uma boa escolha para homens que apresentem fatores de risco como a idade ou o stress, tonifica o pénis e aumenta substantivamente a firmeza e a duração da ereção. Com propriedades terapêuticas, cuida da pele antes e durante a relação sexual.





O COLOSSO DE RODES

Creme Estimulante Kolossal

Não é uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, mas pode muito bem mudar a sua vida. Trata-se do Kolossal, um creme estimulante que garante que o pénis atinge todas as suas capacidades , com fortalecimento e aumento do vigor da ereção. Os resultados, aumento de tamanho e melhoria da qualidade da ereção, são visíveis. O Kolossal pode ser usado como complemento ao uso de bombas de vácuo e durante a masturbação.