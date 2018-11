O amor em tempos de Facebook

O rival do Tinder está a chegar

Quando não pode vencer, ou comprar, o Facebook cria um rival e junta-se à concorrência. Foi assim com o Facebook Video, em resposta ao YouTube, e com as Stories, como contra-ataque aos serviços disponíveis no Instagram (já adquirido) e Snapchat.

Agora, porque, tal como disse Oscar Wilde, "tudo na vida é sobre sexo [exceto o sexo, que é sobre poder]", a rede social criada por Mark Zuckerberg prepara-se para lançar o Dating. É a resposta do Facebook a redes e aplicações como o Tinder ou o OkCupid, popular nos Estados Unidos.

Ainda sem data para o lançamento, o Facebook Dating pretende assim tornar-se numa espécie de cavalo de Troia da empresa de Zuckerberg num mercado em que, por enquanto, o Facebook está ausente.

Apesar de até ao momento não ter sido oficialmente lançado, este serviço esteve em fase de testes entre os funcionários da empresa e foi aberto ao público na Colômbia. Por isso, é possível saber com o que contar. Os utilizadores terão apenas de ativá-lo para poderem ver outros utilizadores, sem que tal seja comunicado através do feed. Uma aposta na confidencialidade, que continua com a impossibilidade de ver "amigos" na aplicação e com a possibilidade de excluir ainda "amigos de amigos". Depois, os utilizadores podem desbloquear grupos ou eventos e fazer pesquisas por interesses em busca de um encontro. E, tal como no Tinder ou na maioria dos sites de encontros, só depois de um match será possível entrar em contacto com o par ideal. O que, numa rede social com mais de duzentos milhões de utilizadores registados como solteiros, não deverá ser difícil. Bons matches!





