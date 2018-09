O que elas compram numa sexshop?

Para mulheres à procura de ideias ou homens curiosos com o que elas preferem. Estes são os sex toys e brinquedos preferidos das mulheres

Treme, treme

Tem seis polegadas, vibra e não é um smartphone. O vibrador Jelly Rancher 6’’ é uma das peças de maior sucesso entre as mulheres. Realístico, com veias pronunciadas, para imitar o pénis na perfeição, mede 19,05 cm (base incluída) e conta com um diâmetro mínimo de 2,5 cm, na cabeça, e 5,08 cm na base, cujos contornos rugosos garantem mais estimulação. Comercializado pela NS Novelties, é robusto e poderoso q.b. e uma excelente escolha para mulheres que sabem o que querem.

Coelhinho

Para as que buscam novas experiências e sensações: o Vibrador Satisfyer Pro G-Spot é a arma certa. Com dois motores – um para sucção do clitóris e outro para vibração –, disponibiliza sete ritmos diferentes, 11 níveis de sucção e três níveis de vibração. O design ergonómico e o facto de ser estudado para estimular o ponto G colocam-no entre os must-haves de qualquer mulher.

Varinha de condão

Mais pequeno e discreto do que os rivais, a Domi, da marca Lovesense, é a primeira wand do mundo com controlo à distância, via wi-fi. Por isso, pode ser utilizada a solo, a dois e em modo remoto, através de uma aplicação para smartphone. Além dos seus três níveis e 10 padrões de vibração (a biblioteca de padrões que podem ser descarregados é ilimitada), é possível sincronizá-la com música e sentir as vibrações no "tom" correto.

De arrepiar

Se uma língua humana estimula, 10 línguas de silicone estimulam muito mais. Pelo menos é a promessa do pequeno, mas poderoso, estimulador de clítoris Sqweel Go, o terceiro membro de uma família de simuladores de sexo oral de sucesso. As suas 10 línguas de silicone, dispostas em volta de uma roda, aliadas a três modos de velocidade, garantem uma estimulação clitoriana até ao limite de orgasmos múltiplos. É líder de mercado no segmento. E não admira.

Ora bolas

Criadas para tonificar e estreitar os músculos pélvicos, as bolas Kegel são um "brinquedo" milenar. As Inner Goddess, que fazem parte da coleção oficial "50 Sombras de Grey", com o selo de autora E.L. James, garantem ainda que podem ser usadas em jogos sexuais ou nos preliminares sem comprometer a elegância. Duas bolas, ligadas, e com um fio e anel para que sejam retiradas facilmente.

De luxo

Um magnífico cristal Swarovsky na base faz deste plug anal um sex toy de luxo. O Anni Switch, da marca Diogol, permite a troca de cristais, podendo decidir qual das duas cores disponíveis pretende usar. Com 2,5 cm de diâmetro e um comprimento de apenas 5,6 cm, e fabricado em alumínio, é uma boa escolha para iniciantes em matéria de prazeres anais.

Bullet proof

Um óvulo vibrador, controlado através de uma aplicação e que vibra recorrendo a padrões virtualmente ilimitados? Dá pelo nome de Lush, cortesia da Lovesense, e é um sex toy que agrada a gregas e troianas. Basta inseri-lo e deixar que a antena, fora do corpo, capte o sinal de partida dado pela app. Ou seja, é ideal para saídas a dois e para jogos sexuais em público.

Para vestir

Da marca de Provocative chega-nos este apelativo conjunto de lingerie Code Interdit. Em preto, compõe-se de duas peças em renda e malha acetinada. O sutiã, cujas copas em renda destacam o peito, dispõe de duas tiras que partem do centro e se unem nas alças, garantindo a manutenção dos seios. Já o slip, é enfeitado com dois laços, à frente e atrás, que combinam com o sutiã. Elegante, sem abdicar do erotismo e a fazer jus ao nome: provocante.