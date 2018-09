Sete dicas para a levar aos céus

No longínquo ano de 2001, o autor de The Big O, um verdadeiro tratado sobre o orgasmo feminino, apresentou os dados: 47% das mulheres atingiam o orgasmo pela primeira vez através da masturbação, 32% através da penetração, 20% pela estimulação dos seios e 1% a dormir.

1. Abuse dos preliminares

Não vá direto ao assunto. Ao contrário dos homens, que atingem o clímax sem dificuldade e quase sempre que têm relações sexuais, o corpo feminino requer mais atenção. Abuse dos preliminares, das carícias e vá fazendo subir a temperatura paulatinamente.

2. Tenha atenção às zonas erógenas

Os seios, as pernas, os lóbulos das orelhas, o pescoço. Descubra as suas, ou as dela, zonas erógenas e aplique-se na sua estimulação.

3. Aposte no sexo oral

O clítoris, esse é o objetivo. É a zona erógena feminina por excelência, com pele e sensibilidade semelhantes à da glande masculina. Uma grande parte das mulheres é apenas capaz de atingir o orgasmo através da estimulação clitoriana, por isso, aposte no sexo oral e dedique-se à sua descoberta.

4. Não tenha pressa

Atingir o orgasmo pode ser um desafio para uma grande parte das mulheres. Por vezes, a própria pressão de querer chegar lá pode dificultar o ato. Vá sem pressas e sem pressão.

5. Use um gadget

Um estimulador de clítoris, por exemplo. Experimente este modelo, da coleção oficial 50 Sombras de Grey, com doze velocidades em modo de vibração, quatro padrões de sucção com outros tantos níveis de intensidade, e três velocidades de vibração no conjunto. Que tal?

6. Converse

Pergunte-lhe o que ela quer, do que gosta, de que forma poderá chegar lá mais facilmente. Porque também na cama, a falar é que nos entendemos.

7. Veja um filme

Sensual, erótico, pornográfico, escolha! Observar outro casal a ter sexo pode ser um poderoso afrodisíaco. À escolha.