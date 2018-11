Pela sua saúde, atinja o clímax

Conheça cinco benefícios do orgasmo

12:17

Os franceses chamam-lhe "la petit mort", mas a verdade é que o orgasmo garante a melhoria da nossa qualidade de vida. Atingir o orgasmo é mesmo a melhor forma de garantir um aumento da qualidade de vida sem que tenha de voltar a inscrever-se no ginásio, a correr à beira da estrada ou deixar de comer o que lhe apetece.

As sensações promovidas pelo clímax – de calor, arrepios ou aumento da frequência cardíaca – ajudam-nos a perceber os seus benefícios. Durante o orgasmo, o corpo humano é subitamente atingido por um aumento de atividade das hormonas que promovem a felicidade, como a oxitocina ou a dopamina; e a própria atividade física tida durante o sexo ajuda a promover o bem-estar geral. Só não vale fingir, como Meg Ryan em "When Harry Met Sally". De resto, vamos às boas notícias.

1. Para a pele

O orgasmo conduz a um aumento dos níveis de prasterona, o que contribui para ter a pele e o cabelo mais brilhantes.

2. Para o sono

A ciência explica que, após o orgasmo, o corpo necessita de repouso. A libertação de vasopressina e de oxitocina, durante o sexo, contribui para uma melhor noite de sono. Bons sonhos!

3. Para a linha

O segredo está na dopamina, hormona responsável pela sensação de bem-estar. Portanto, bom sexo garante que o corpo precisa menos de comida para se sentir confortável. Está provado: o sexo é melhor do que chocolate.

4. Para a saúde

Gripe, dor de cabeça, cansaço, stress. Esqueça! O sexo e o orgasmo ajudam o nosso sistema imunitário, aumentando os níveis de anticorpos, de hormonas como as endorfinas, que combatem as enxaquecas.

5. Para o relacionamento

Uma vez mais, a oxitocina é a grande responsável pelo aumento da intimidade do casal. Recentemente, investigadores da Universidade de Pittsburgh demonstraram que os casais que têm sexo mais frequentemente são mais felizes.

Chegue lá!

Para eles

Fleshlight Girls Caliente Veronica Rodriguez

Uma fleshlight moldada a partir da estrela de cinema para adultos Veronica Rodriguez. E está tudo dito.

Para elas

Estimulador clitoriano Desire Blooms

Estimulador clitoriano em forma de pétala, com três velocidades e sete modos de vibração, da coleção oficial "50 Sombras de Grey".