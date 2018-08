Prazer no masculino

Sobre homens, para homens e pelos homens

A pensar nos momentos estritamente masculinos, e no prazer deles, elaborámos uma lista de acessórios, sex toys, brinquedos e géis capazes de levar qualquer homem aos céus. A sós ou a dois.

Com selo de qualidade

Mais de 1800 filmes e 5000 mulheres "conquistadas", este é o currículo de Rocco Siffredi, a maior estrela masculina da indústria pornográfica. Portanto, se há um homem que percebe do assunto é ele, o criador deste Satisfyer Men, um masturbador masculino que proporciona experiências intensas, através da simulação tanto de sexo vaginal como anal. O Satisfyer Men funciona com uma almofada de ar regulável no seu interior, o que permite ao utilizador controlar a sensação de aperto e obter o prazer desejado.

Em casal

Um creme estimulante para homens que produz simultaneamente uma sensação de fogo e de gelo. Ao mesmo tempo, intensifica a circulação sanguínea no pénis, aumentando tanto o prazer como a sensibilidade. Produzido com recurso a extratos naturais, o Dragon Cream, da Shunga, intensifica também a região genital feminina, após contacto com o pénis, pelo que é ideal para casais. Basta aplicar uma pequena quantidade no pénis, massajar e partir para a ação.

Backdoor man

Um 2 em 1 da linha Anal Play da ToyJoy, o Backdoor Explorer é um estimulador de próstata e, ao mesmo tempo, massajador do períneo. Feito em silicone médico, fará com que explorar a sua próstata e dedicar-se ao prazer anal seja uma experiência inesquecível e segura. Com um comprimento total de 12 cm, 2,5 cm de diâmetro e um apêndice de 9,5 cm, pelo que não há o que temer. Basta usar um bom lubrificante anal e partir à descoberta do seu ponto P.

Hora de ponta

Para homens que pretendem atrasar a chegada do clímax, eis um poderoso e discreto creme retardante. Aplique-o antes de ter relações sexuais, através de uma massagem na glande com uma gota, deixe secar e verá resultados no espaço de uma hora.

Porque o tamanho importa

Para os homens que pretendem aumentar o tamanho do pénis e assim dar mais prazer à parceira ou subir a autoestima, eis uma bomba de vácuo, a Hércules da Bathmate, capaz de aumentar o órgão sexual masculino de 2,5 cm a 7,6 cm em comprimento e até 30% de diâmetro. Utilizada diariamente por apenas 15 minutos, ao longo de seis semanas, esta bomba garante um aumento dos dois corpos cavernosos e do corpo esponjoso do pénis, permitindo a chegada de mais sangue ao órgão sexual. Utilize-a no duche, e com o cuidado que o seu pénis merece.

O Perfume – História da sedução

E se lhe dissessem que há um perfume capaz de atrair as atenções femininas através do poder dos instintos? Falamos do perfume de feromonas Pheromen, da Phero, que, aplicado no corpo, nas zonas em que habitualmente aplicamos perfumes garante a emissão de feromonas, compostos químicos que transmitem informação entre indivíduos da mesma espécie. Apesar de não serem absolutamente identificáveis nos seres humanos, ao contrário do que acontece com outras espécies animais, há registos da sua secreção através da transpiração e dos odores normais do corpo humano. Aplique este perfume a sós, sem o misturar com qualquer outro.

E dura…

Para os mais conservadores, a melhor opção para desfrutar de uma relação sexual mais duradoura é usar um preservativo com efeito retardante. Os preservativos Good Timer, da marca alemã Secura Kondome, garantem que da próxima vez que tiver sexo o ato vai durar mais do que o habitual, com a ajuda do seu revestimento de benzocaína, um anestésico local comum em preservativos com estas propriedades. Caixa de 24 unidades.



Tamanho XXL

Um creme estimulante produzido à base de óleo de jojoba, um arbusto nativo dos desertos da Califórnia, Arizona e do México, e de vitamina E, aumenta a irrigação de sangue no pénis, através da dilatação das veias e dos corpos cavernosos . O resultado é uma ereção mais forte e mais duradoura, especialmente no caso de homens em que a ereção não é tão firme , ao mesmo tempo que garante um cuidado com a pele nesta zona sensível do corpo. Aplique uma pequena quantidade e massaje ao longo do pénis até à sua total absorção.