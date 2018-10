Preservativo: uma História pré-histórica

Moderno mas não tanto, há 12 mil anos que usamos preservativos

Não são tão antigos quanto o sexo, mas há milénios que nos ajudam a controlar a natalidade e, mais recentemente, as doenças sexualmente transmissíveis. Falamos do preservativo, o melhor amigo do sexo seguro.

Apesar de o senso comum nos poder dizer que o preservativo é uma "invenção" recente, a verdade é que há milhares de anos que o Homem o utiliza. A História está repleta de exemplos. Em França, na caverna de Les Combarelles, foi encontrada uma pintura rupestre com cerca de 12 mil anos que mostra um casal a ter relações sexuais, sendo que o homem retratado tem o pénis coberto.

Com origens mais recentes, no Antigo Egito, acredita-se que os homens das classes mais elevadas usariam pele e intestinos de animais para cobrir a glande e assim prevenir o contacto direto com a vagina, uma técnica também utilizada e popularizada nos séculos XVI e XVII, com a nobreza europeia a usar preservativos feitos a partir do intestino de animais.

Agora a parte que todos julgamos saber: o preservativo moderno começou a ser idealizado no século XIX, quando o engenheiro norte-americano Charles Goodyear, que ainda hoje dá nome a uma famosa marca de pneus para automóveis, descobriu o processo de vulcanização da borracha. As décadas passaram e novas técnicas foram sendo descobertas e acrescentadas, até chegarmos ao popular preservativo, de látex ou latex free, que todos devemos usar. Como um destes