São Valentim a sós? O prazer faz-lhe companhia

Não deixe que a nostalgia de um Dia dos Namorados sem companhia lhe diminua a autoestima. O prazer a solo é possível, com os brinquedos certos.

Nas redes sociais proliferam as declarações apaixonadas, os presentes em embrulho vermelho, os jantares românticos e as surpresas memoráveis. É Dia dos Namorados e toda a gente decidiu partilhar as relações com o mundo.

A altura, propícia para demonstrações de afeto, pode deixar mais em baixo aqueles que não têm ninguém. À necessidade de carinho, junta-se a mais carnal das necessidades: a do prazer.

Não é preciso deixar-se ir em espirais de tristeza potenciadas pelos anúncios publicitários que enaltecem a vida a dois. O prazer, sim, pode acontecer a sós. As vantagens? Os únicos limites são os impostos pela própria pessoa.

Para ele

Esqueça os encontros do Tinder e os arranjinhos que os seus amigos insistem em impingir. Neste Dia de São Valentim, pense mais alto. Pense na estrela pornográfica que sempre sonhou ter ao seu lado. Já imaginou? Agora, é só procurar a sua fleshlight girl e tornar todos os sonhos possíveis. Estas mangas de masturbação não só replicam a forma de várias estrelas, como têm em especial atenção a anatomia, com um toque realista e uma grande qualidade. Usar esta manga vai ser mesmo como estar com uma das estrelas que sempre pairaram nas suas fantasias sexuais.

Se, por outro lado, a mão é tudo o que precisa para ter prazer, saiba que ainda assim o pode melhorar. Experimente este creme de masturbação, para uma experiência mais confortável. As suas mãos vão deslizar muito melhor, até ao limite do orgasmo.

Para ela

O caminho para orgasmos inesquecíveis não precisa de um "plus one". Aproveite o dinheiro que poupou em presentes para os outros e invista em si e no seu próprio prazer. Este estimulador de clitóris dá-lhe diferentes formas de chegar ao clímax, através de várias cabeças ergonómicas. São cinco acessórios, para experimentar em cada um dos dias da semana… ou todos no mesmo.

Se procura mais variedade, um kit clitoriano tem tudo o que precisa para uma relação duradoura consigo mesma. Com um óvulo vibratório e um estimulador com várias velocidades, vai experienciar as mais intensas sensações de prazer entre os lençóis.