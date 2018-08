Sete razões para praticar a masturbação mútua

De proibida a prática associada a mitos ,a masturbação faz cada vez mais parte de uma vida sexual ativa e plena. E a dois promete relançar a paixão.

10:32

São muitos os casais que optam pela masturbação mútua como prática sexual. E com razão, dar e receber prazer sem recorrer à penetração é não só uma forma de praticar sexo seguro como ajuda os parceiros sexuais de longa data a relançar a paixão e a aprofundar o conhecimento do corpo do outro com mais facilidade.

Conheça sete razões para deitar mãos à obra.

1. Apimenta a sua relação. A masturbação é um ato de grande intimidade, normalmente praticada de forma individual, pelo que, em conjunto, tem o condão de lançar o casal à descoberta do que agrada ao outro.

2. Aumenta a confiança entre o casal e, com a confiança, a paixão. Sendo uma prática íntima, a masturbação mútua conduz o casal ao mesmo nível de satisfação da masturbação individual. O desafio está em descobrir o que o outro deseja, quais as posições em que se sente mais confortável e à vontade, os ritmos e a intensidade da estimulação. Deixar-se cair nos braços do outro e abdicar do controlo sobre o seu próprio corpo obriga a confiar no parceiro. Cada vez mais. E isso irá refletir-se na relação.

3. É uma prática segura. Se é verdade que nenhum ato sexual é 100% seguro, a masturbação anda lá próxima. Sem penetração, troca de fluidos ou contacto entre órgãos sexuais, dar prazer ao parceiro assume assim uma forma de sexo seguro.

4. Mata a saudade. Imagine que o seu parceiro se encontra a milhares de quilómetros, numa viagem de trabalho ou comissão de serviço. De facto, viver a sexualidade online, através de serviços como o Skype, é uma das dicas infalíveis que são normalmente dadas a quem vive um relacionamento de longa distância.

5. Ajuda-o a conhecer o parceiro, estimula a comunicação e o diálogo. Nunca é demais lembrar que a masturbação mútua é uma das melhores formas de conhecer o corpo do parceiro, o que o estimula e excita.

6. É uma boa forma de introduzir um sex toy na equação. Se alguma vez pensou em levar um sex toy para a cama, a masturbação mútua é a sua oportunidade de experimentar sem pudores. Inspire-se aqui, escolha o seu brinquedo e desfrute da sua sexualidade na plenitude.

7. Aumenta a possibilidade de ter um orgasmo simultâneo. Trata-se de uma questão de timing, atingir o orgasmo ao mesmo tempo é quase uma impossibilidade para a grande maioria dos casais. Aqui, sem preservativos, sem penetração e uma estimulação mútua constante, torna-se mais fácil chegar ao El Dourado ex aequo.