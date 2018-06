Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sexo ao ar livre: como fazer?

Com o verão, a libido aumenta na razão proporcionalmente inversa ao do número de peças de roupa que vestimos.

16:17

Quem nunca fez sexo ao ar livre, ou fantasiou fazê-lo, que atire a primeira pedra. Reza a lenda que a Princesa Diana e o capitão de cavalaria James Hewitt viveram algumas das suas mais tórridas relações com o céu como teto, nos jardins do Palácio de Kensington ou em Highgrove. Porém, por muito que queiramos, optar por fazer amor em comunhão com a natureza pode ter consequências desastrosas, ou embaraçosas.



Converse

Como em tudo numa relação, o mais importante é que o casal discuta o assunto antes de partir à descoberta do local ideal para transformar a fantasia em realidade. O que para um dos membros é uma aventura pode ser um pesadelo para o outro.



Escolha o local certo

Antes de parar o carro por impulso à beira de uma estrada, lembre-se de que, em público, nunca estamos completamente a salvo de olhares indiscretos. Nem sempre uma praia está deserta, mesmo num dia de céu nublado. Escolha um local e uma hora sem público. E considere levar um lençol ou uma toalha, lubrificante e, claro, um preservativo. Num artigo de 2006, a revista norte-americana "Men’s Health" fez um inquérito a dezenas de mulheres e descobriu o local mais "louco" para fazer sexo: o Grand Canyon, que seria o equivalente português à serra da Estrela ou ao Vale do Douro. O que, convenhamos, é muito mais seguro do que uma biblioteca pública ou uma sala de cinema.



Mude de posição

Se em casa tem uma posição preferida, lembre-se de que, na areia, no chão ou no banco traseiro de um automóvel, o caso pode mudar de figura. Uma vez mais, converse com o seu parceiro e cheguem a uma posição comum. A não ser que disponha de um colchão, não é boa ideia apoiar-se nos joelhos, por isso, prefira posições em que o homem está deitado, com a mulher por cima ou opte por ficar em pé, com maior ou menor grau de malabarismo. Depois disso, vale tudo.