Sexo aumenta produtividade no trabalho

Seja um bom profissional, tenha uma vida sexual ativa e garanta um emprego com sucesso

17:01

Os benefícios são conhecidos: melhora a autoestima, o humor, reduz o stress e, em geral, melhora a saúde. Agora, a lista fica completa com a ideia de que o sexo contribui também para uma maior produtividade no trabalho.

A conclusão é de um estudo elaborado por três académicos das Universidades de Washington e do Oregon, que acompanharam e analisaram o desempenho no trabalho de mais de uma centena e meia de casais. A conclusão foi que quem tinha uma vida sexual mais ativa obteve melhores resultados nos seus empregos.

A vida profissional pode ser fortemente afetada pela privada, transformando-se num reflexo da segunda É aqui que o sexo entra em ação com os seus inúmeros benefícios.

Fazer amor reduz o stress e a ansiedade, diminui os níveis de cortisol no corpo. Ao acelerar a neurorregeneração das células, ou tal como concluiu um outro estudo, levado a cabo na Universidade de Maryland, gerando novos neurónios no hipocampo, contribui para nos tornar mais inteligentes, mais atentos ao mundo e perspicazes. Portanto, pelo bem do seu trabalho: faça sexo.

A nossa sugestão: experimente um gel estimulante na véspera daquela reunião importante.