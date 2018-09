Sexo depois dos filhos

Fadiga, monotonia, ausência de tempo: aprenda a superar a falta de apetite sexual depois dos filhos

13:13

O "regresso às aulas" não é apenas uma frase feita pelas cadeias de supermercados. No seu caso, se tem filhos, pode ser a solução ideal para dar uma nova ênfase à sua vida sexual.

Segundo um estudo conduzido em Inglaterra, a parentalidade é uma das causas que mais contribuem para a diminuição do desejo sexual no casal. Os motivos são os óbvios. Da falta de tempo ao cansaço que um ou mais filhos trazem ao casal, estas são as razões da queda na monotonia.

Intitulado Expectativa vs. Realidade, o estudo levado a cabo pelo site Help Link sobre dois mil casais desvendou que cerca de um terço dos casais já não sente paixão depois de ter filhos, um em cada cinco deixa de ter sexo e mais de metade sente dificuldades em encontrar quem tome conta dos seus filhos para que os pais possam ter uma noite a sós.

Agora que as férias ficaram para trás, siga este plano:

Peça ajuda

Se é verdade que os avós são pais a dobrar, faça uso desta apetência natural dos mais velhos para cuidar dos netos e planeie um fim de semana ou uma noite de romance longe das crianças.

Cada um no seu galho

Um dos maiores erros que podem cometer é deixar que os filhos durmam na cama dos pais. A médio e longo prazo, pode tornar-se um hábito e contribuir para que a intimidade do casal baixe a níveis próximos de zero.

Peça uma folga extra

A maioria das crianças passa cerca de oito horas diárias na escola. Por isso, aproveite e marque uma folga extra durante a semana. Um passeio seguido de um almoço a dois em restaurantes que não sirvam apenas pizzas e hambúrgueres podem ser o afrodisíaco necessário para apimentar a sua relação.

Separe as águas

Ensine os seus filhos a respeitar o tempo dos pais. Pode ser ou parecer difícil, mas as crianças aprendem facilmente que os pais têm uma relação a dois independentemente da que têm com elas. Aproveite aqueles momentos em que o seu filho está a estudar, a fazer os trabalhos de casa ou a arrumar o quarto para conversar com o seu parceiro sobre outros temas que não apenas as crianças. Uma relação a dois faz-se de muito mais do que apenas os filhos em comum.

Marque a hora

O sexo, ao contrário de uma ida ao dentista ou ao cabeleireiro, não deve ter hora marcada. Mas se, mesmo assim, tem dificuldades em encontrar o tempo necessário para fazer amor, marque a hora. Defina um dia da semana, uma hora certa e cumpra com o prometido.

Seduza

Vale para eles e para elas. Lá porque ontem levou o miúdo aos treinos do clube local, não pode passear-se pela casa em calções de futebol e com uma camisola do Cristiano Ronaldo. Use um perfume, roupas agradáveis (vale tudo), seduza o seu parceiro. Em alternativa, não há nada que um pouco de sexting não resolva. Mesmo que o cansaço se acumule, tire uns minutos durante o dia para enviar uma mensagem picante ao seu companheiro, para finalmente experimentar aquele brinquedo sexual. Inspire-se!