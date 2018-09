Sexo na gravidez: 6 posições top

Estas são as melhores posições para ter sexo durante a gravidez.

Para muitos casais, a gravidez arrasta consigo dúvidas e receios no que diz respeito à sexualidade. A não ser que se trate de uma gravidez de risco, com possibilidade de parto espontâneo ou sangramento, e em caso de aconselhamento médico, não há qualquer problema em fazer amor. Pode ser desconfortável, mas é por isso mesmo que elaborámos esta lista das melhores posições para fazer sexo durante a gravidez.

Doggy style

O tradicional doggy style pode ser o seu melhor amigo nesta fase da vida a dois. Esta posição faz com que a mulher possa apoiar o ventre numa almofada ou erguê-lo, se assim o desejar. Como é uma das preferidas tanto de homens como de mulheres, é naturalmente uma boa aposta para a fase da gravidez.

Abraçados

Sentados, com a mulher por cima do homem, e abraçados – uma opção para que, uma vez mais, seja ela a controlar os movimentos. Ao mesmo tempo garante que o homem pode apoiá-la, agarrá-la ou ajudá-la a inclinar o tronco para trás.

Ele ao comando

Outra variante da posição de missionário, em que ele assume o comando enquanto ela relaxa, de pernas erguidas. Pode ser praticada à beira da cama, com o homem de joelhos no chão, desde que ambos se sintam confortáveis (uma almofada dará uma ajuda preciosa), no sofá ou diretamente no colchão.

De lado, por trás

Em "conchinha", com o homem a penetrar a mulher por trás. Uma posição confortável para ambos, que possibilita uma penetração profunda e garante que o homem não apoia o seu peso no ventre da mulher.

Ao estilo missionário

Com a vertente de o homem erguer ligeiramente o seu tronco para impedir o contacto direto com a barriga da mulher, a posição de missionário, com o homem por cima, exige pouco esforço à mulher. Ela pode optar por colocar uma almofada por baixo das costas, junto aos quadris, de modo que a coluna fique direita e, assim, garantir que não sente qualquer desconforto.

Ela por cima

Seja nas variantes de frente para o homem ou de costas, ao estilo reverse cowgirl, quando a mulher está por cima assume todo o controlo. Durante a gravidez, é uma boa opção para que seja ela a controlar a profundidade da penetração, a rapidez e a potência dos movimentos.

