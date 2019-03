Sexo por toda a casa

O conforto da cama já não é suficiente? Experimente o prazer noutras divisões da casa

11:16

Uma relação sexual pode resfriar com o tempo e com o comodismo de um relacionamento. Do dia para a noite, deixamos de ter o espírito livre e selvagem, e habituamo-nos à típica relação em posição de missionário, na cama, com poucos preliminares e sem nunca tentar um segundo round.

Acabe com as desculpas para uma relação monótona! Reacenda o fogo da paixão, seduza noutras zonas da casa, e deixem que a intimidade e o desejo do prazer aconteçam no momento, sem terem de passar para o colchão.

Na casa de banho

Pode ser a divisão ideal para deixar a relação mais quente. Quer tenha uma banheira ou um polibã, o banho é sempre uma altura cheia de potencial para novas aventuras. Usem e abusem da espuma e dos óleos essenciais, que tornarão o momento mais sedutor.

No chuveiro, experimentem a posição em pé, de frente um para o outro ou com ela de costas. Já na banheira, ele pode sentar-se com ela no meio das suas pernas, e experimentarem inclusive a variante de sexo anal.

Na sala

Aproveitem o conforto de uma noite de cinema e apostem em sexo no sofá. É confortável e permite outras posições que não o missionário. Experimentem sexo sentados. Ele encostado e ela sentada por cima, de costas ou de frente.

Já na sala de jantar, a refeição é outra: ela deita-se na mesa, de pernas abertas, e ele fica em pé. Uma das variantes possíveis inclui levantar-lhe as pernas, o que permite uma penetração mais profunda.

Na cozinha

Sente-a em cima da bancada, com as pernas entrelaçadas à volta do corpo, e experimentem sexo numa das divisões mais fantasiadas da casa. Se quiserem dar mais adrenalina ainda, podem fazê-lo em cima da máquina de lavar em funcionamento.

Nas escadas

Uma escadaria torna-se mais apelativa se for num condomínio, pelo fator de risco associado, mas a posição e o prazer funcionam mesmo numa moradia privada. A posição é simples: ela fica de gatas num degrau, apoiando-se nos braços no degrau acima, e ele penetra-a por trás.

Em qualquer divisão

Depois desta sugestão, as fronteiras entre as divisões deixam de existir, física e metaforicamente. Imagine o limite em que encaixam as portas nas divisões da sua casa. Agora, é só encaixar um baloiço e deixar que o prazer marque o ritmo. Ela vai ficar sentada, de pernas abertas, e o vai e vem será marcado ao som da sua excitação.