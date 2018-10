Socorro, apaixonei-me por um colega

Três ideias para evitar problemas no trabalho

Já todos os conhecemos: são o par romântico da empresa. Chegam juntos ao trabalho, almoçam em companhia, picam o ponto em conjunto.

Segundo uma pesquisa levada a cabo em Inglaterra, pela agência Totaljobs, com 5.795 inquiridos, 22% das pessoas conhecem os parceiros em ambiente laboral. E, se é verdade que trabalhar lado a lado com o futuro marido ou estar acompanhado da mulher faz com que o casal passe mais tempo junto, se a produtividade de ambos pode aumentar ou facilitar o trabalho em equipa, não é menos verdade que manter uma relação no local de trabalho traz desvantagens. Eis três dicas para não transformar a sua vida profissional num drama doméstico.

1. Defina prioridades

Apaixonou-se pelo colega? Ele ou ela está realmente interessado/a em si? Na fase inicial, de corte, é difícil saber se estão realmente na "mesma página", quanto, e de que forma pode uma relação ganhar asas. No caso dos colegas de trabalho, este detalhe ganha ainda mais importância. A sua prioridade é o emprego ou a relação que ainda desconhece? Se tem respostas aceitáveis a estas perguntas, parta em busca do amor. Se não, talvez seja melhor permanecer sentado à secretária a trabalhar naquele relatório trimestral.

2. Identifique os perigos

Quando iniciamos uma relação, raramente pensamos na forma como ela pode terminar. Num envolvimento entre colegas de trabalho, vale a pena meditar nas consequências futuras. Um namoro recente, ainda incipiente, pode terminar de forma tão abrupta como começa, pelo que deve pensar se conhece realmente a pessoa com quem está a envolver-se. Imagine que é promovido, que ele ou ela é despedido/a, como será o ambiente de trabalho, a curto ou médio prazo, caso um dos dois veja a sua profissional mudar drasticamente?

3. Estabeleça limites

O corredor de um hospital, o open space de uma multinacional ou uma repartição pública não são os locais ideais para segredar ao ouvido ou trocar beijos à socapa. Se a relação evoluiu para algo mais sério, é importante estabelecer limites. E pense seriamente se vale a pena tentar esconder a sua relação. Mais tarde ou mais cedo, os seus colegas ou chefias ficarão a saber, pelo que mentir ou viver um romance às escondidas pode causar ainda mais problemas do que os que previne. Acima de tudo, pense que somos nós quem faz o "ambiente de trabalho". Se trabalha numa empresa pequena ou familiar, talvez seja boa ideia abrir o jogo desde o início. Quem sabe o casal não se transforma num power couple que pode revolucionar a performance da empresa?



