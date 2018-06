Socorro, sou viciado em sexo

Conheça os cinco sinais que podem arruinar a sua vida sexual

Os exemplos são muitos, de Michael Douglas a Tiger Woods, são inúmeras as personalidades que se assumiram viciadas em sexo. Ao contrário do que possa sugerir, o vício do sexo não é para brincadeiras.

Trata-se de uma patologia que atinge cerca de 5% dos portugueses, de acordo com os especialistas, e que se caracteriza pela compulsão e falta de controlo da vontade de ter sexo, que deve ser acompanhada por especialistas.

O site norte-americano Project Know, dedicado a adições, lista de cinco sinais de que estamos perante uma pessoa viciada em sexo:

1. Obsessão

As tentativas de parar o comportamento obsessivo são inúteis.

2. Preocupação

O sexo transforma-se numa preocupação constante e é usado como um escape.

3. Escalada

Ao longo do tempo, os comportamentos de risco tornam-se cada vez mais perigosos.

4. Interferência

O sexo impede-o de cumprir obrigações, como trabalhar, e interfere na sua vida financeira.

5. Abstinência

As tentativas de parar com os comportamentos de risco causam irritabilidade, angústia, frustração e raiva.