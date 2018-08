Toy story: três gadgets que ela vai amar

Pequenos, fáceis de transportar e eficientes: ela vai adorá-los!

11:38

Por muito que não o queiramos admitir há ainda tabus aos quais acabamos por sucumbir. Mesmo com a evolução da sociedade ou com o surgimento há décadas de movimentos de emancipação sexual, ainda lidamos mal com a nossa sexualidade. Se os homens são tidos como mais abertos em relação à forma como vivem a sua sexualidade, no caso das mulheres as pressões são maiores. A pensar nisso elaborámos uma lista de gadgets e brinquedos sexuais portáteis que elas podem transportar facilmente para todo o lado, de forma discreta, em viagem ou para o local de trabalho, sem que o colega do lado desconfie. Os presentes ideais deles para elas.

VIBRADOR RIANNE S CLASSIC

Com apenas 12 cm de comprimento e 2 cm de largura, é o ideal para levar para toda a parte. Este minivibrador da Rianne S, com sete modos de vibração e três velocidades, vem com uma bolsa com cadeado, pelo que pode ser abandonado à sua sorte sem que ninguém o distinga de uma normal bolsa de maquilhagem. A meio caminho entre um vibrador bullet e os tradicionais, é feito em silicone e ideal para massajar o clítoris e as terminações nervosas da vulva e da abertura da vagina.





VIBRADOR MINI DIVE PONTO G

O design irregular e a superfície rugosa do Mini Dive Ponto G conferem-lhe as características ideais para ser um dos nossos must-have. Criado para estimular tanto o ponto G como o clítoris, graças à sua cabeça com contorno, é pequeno o suficiente (14 cm de comprimento, 3,5 cm de diâmetro) para ser transportado facilmente numa carteira de senhora. De resto, tem todas as características dos vibradores de maiores dimensões, o que prova que o tamanho nem sempre é tudo.

MINI VIBRADOR SPLASH

Azul ou cor-de-rosa e cintado a prateado, agora escolha. O Mini Vibrador Splash é um dos mais elegantes do mercado. Esta peça de arte da Moqqa apresenta seis níveis de vibração e as suas dimensões (14,5 cm de comprimento e 3,5 cm de diâmetro) fazem com que seja de fácil transporte. Para levar em férias ou ter na mesa de cabeceira.