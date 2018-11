Três razões sexuais para praticar desporto

A forma física pode afetar a capacidade de ter sexo de qualidade. Mantenha-se feliz, faça desporto

10:31

Obesidade, falta de elasticidade, má respiração. Se sofre de um destes problemas saiba que, além de pôr em risco a sua saúde, pode estar a comprometer seriamente a qualidade das suas relações sexuais. Conheça três motivos para praticar desporto e viver a sua sexualidade ao máximo.

Melhores ereções e orgasmos

Promover a circulação sanguínea é também melhorar a qualidade da ereção - o pénis depende do fluxo de sangue para garantir que a ereção é forte e duradoura o suficiente. Por isso, praticar desporto ajuda também a melhorar o comportamento do seu pénis durante o sexo, o que, com o aumento dos níveis de testosterona aliado ao desporto, garante melhores e mais frequentes relações sexuais. No caso das mulheres, o desporto é um grande potenciador do orgasmo. A produção de endorfinas, a redução do stress e a melhoria da autoestima potenciam uma vida sexual mais ativa e livre de constrangimentos e, logo, mais e melhores orgasmos. Combine com Bolas Kegel.

Mais força e flexibilidade

Não garantimos que possa tornar-se numa porn star a praticar sexo nas mais estranhas posições, mas avançamos que a prática de um desporto e idas frequentes ao ginásio vão melhorar significativamente a sua flexibilidade e força, pelo que estará mais à vontade para inovar na cama. Pratique ioga ou pilates e faça alongamentos, combinados com exercícios de resistência e trabalho de pernas para melhorar a sua força e explore as posições sexuais mais complexas. Combine com Kamasutra.

Mais desejo e motivação

Uma alimentação saudável e uma boa condição física são meio caminho andado para o aumento do desejo sexual. Tenha atenção ao colesterol, aos níveis de açúcar no sangue e ao seu peso. Se é um mito que o sexo equivale a uma ida ao ginásio, não deixa de ser verdade que ele pode influenciar a sua motivação para praticar ainda mais desporto. O motivo é simples: mais sexo, mais felicidade, mais motivação para ser e estar ativo. Combine com um anel vibratório.