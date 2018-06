Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três truques para aumentar o apetite sexual

Siga estes três conselhos para apimentar a sua relação e aumentar a libido

Vivemos numa era em que o trabalho assume cada vez maior preponderância nas nossas vidas. Por isso, uma das queixas mais frequentes que os sexólogos e os terapeutas ouvem refere-se à diminuição ou falta de apetite sexual. Siga estes três conselhos e volte a querer ter sexo de domingo a sábado.



Cuide da alimentação

Não nos referimos apenas a comida afrodisíaca, embora os benefícios para a sexualidade de alimentos como frutos secos, fruta fresca ou marisco sejam conhecidos. Falamos de cuidar da alimentação. Como os antigos diziam, "mente sã em corpo são". Por isso, planeie uma visita ao nutricionista e parta em busca da dieta ideal para que a sua saúde, incluindo a sexual, melhore a olhos vistos.



Dispa-se mais

Já pensou em deixar a roupa interior na gaveta ou pedir ao seu parceiro que não a use? O cinema está cheio de imagens como esta, como podemos ver no provocante cruzar de pernas de Sharon Stone em "Atração Fatal". Se todos sabemos que uma boa lingerie, um fato que nos faça sentir bem ou um vestido devidamente aberto são meio caminho andado para aumentar a autoconfiança, o contrário também se verifica. Experimente marcar mesa num restaurante intimista e surpreender o seu parceiro com uma mão marota a meio da refeição a revelar o sexo destapado. Será que resulta?



Planeie atividades a dois, fora de portas

Um passeio de bicicleta em vez de uma tarde passada no sofá, uma sessão de snooker por oposição a uma ida ao shopping. A chave para o sucesso de um casal, para aumentar o interesse entre os dois, está precisamente nas atividades que ambos se dispõem a fazer. Hobbies, passatempos "fora da caixa", vale tudo para sair da monotonia.