Acrescente um twist, experimente um swing

Ter sexo com estranhos, acrescentar parceiros ao casal ou ver o parceiro ter sexo com outra pessoa estão entre as fantasias sexuais mais comuns. Juntas, estas fantasias significam swing, ou swinging. A troca de parceiros, em que dois casais trocam homens e mulheres entre si, é uma das mais antigas práticas e fantasias dos seres humanos. Siga o nosso guia. Se quiser apimentar a experiência leve alguns brinquedos para a ocasião.

Decida-se

Se tem dúvidas, ainda não é tempo. Sendo uma prática que implica confiança extrema entre os parceiros – a ideia de que o seu parceiro possa gostar mais de ter sexo com outra pessoa do que consigo pode atormentá-lo para sempre –, o swing exige que o casal esteja absolutamente à vontade. A maioria dos adeptos de swing vive uma vida sexual saudável, ativa e sem tabus, pelo que entrar numa troca de casais não significa mais do que viver uma aventura a dois (neste caso, a quatro). Siga os seus instintos e resista a cometer uma loucura, caso não esteja 100% confiante.

Vá online

A melhor forma de se iniciar neste mundo misterioso é pesquisar online (como no site e aplicação para casais da comunidade swinger portuguesa, em www.swpt.org). Em alternativa, opte pelo online dating. Aplicações como o Tinder ou o ainda relativamente desconhecido Bumble são bons pontos de partida, desde que indique claramente no seu perfil que procura casais.

Com os pés na terra

Portugal conta com inúmeros clubes de swing, e não só em Lisboa e Porto. Estes clubes têm regras rígidas e próprias, mas é possível ter uma primeira experiência que pode nem se enquadrar no conceito fechado de swing, como incluir apenas um parceiro, como num ménage à trois, ou optar por ter sexo sem penetração. Com a evolução de mentalidades e da sociedade, o swing conta com cada vez mais adeptos em Portugal (os dados apontam para alguns milhares de casais ativos na comunidade SwPt). Por regra, os clubes de swing não publicitam a sua localização, sendo essa informação apenas transmitida aos membros. O resto está à distância de uma troca… de emails.