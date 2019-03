No sexo, o jantar é só a entrada!

A relação entre a comida e o apetite sexual pode não ser direta, mas existem alimentos que podem ter um papel importante na predisposição para o sexo.

Há alimentos que por aumentarem o fluxo sanguíneo ou por reduzirem os níveis de stress se tornam bons aliados para relações sexuais satisfatórias. A lógica parece simples: ao estarmos mais relaxados, estamos também mais predispostos às relações. Outros alimentos estimulam a produção de dopamina, que influencia as emoções e o humor.

A ciência defende também que o olfato tem um poder afrodisíaco em todos os animais. O estado de excitação é provocado pela perceção de odores, que estimula a secreção dos órgãos sexuais. Por isso, o odor intenso de algumas refeições pode elevar os níveis de desejo.

Em resumo: não há alimentos que nos façam virar leões entre os lençóis, mas alguns podem ter um papel importante na predisposição para o sexo. Da próxima vez que combinar um jantar, trate da relação completa, na mesa e na cama.

Quer sejam mais de doces ou mais de salgados, há alimentos para todos os gostos, que podem inclusive usar como preliminar das brincadeiras. Comece a refeição com ostras, uma entrada que se come de uma forma visualmente muito sugestiva. Não se esqueçam de acompanhar a refeição com vinho ou espumante. Depois, apostem num prato principal picante, como mote para a refeição que se avizinha.

Se comida condimentada não é a vossa preferência, o sushi pode ser uma boa alternativa. Não percebe como? Na aclamada série "O Sexo e a Cidade", Samantha, a personagem cujo apetite sexual não conhece fronteiras, surpreende o namorado com um banquete de sushi… servido no próprio corpo.

Para sobremesa, optem por fondue de chocolate – que estimula a serotonina, responsável pela sensação de prazer – partilhado até ao último pedaço de fruta. Não comam em demasia. Há mais para degustar na próxima divisão.

Quando estiverem entre as quatro paredes do quarto, tire a roupa e surpreenda com um apontamento doce. Não é preciso esperar pelo Halloween para perguntar "doce ou travessura?"… E oferecer os dois. Umas cuecas de missangas doces são o indicativo necessário para começarem. Quando acabar… é para continuar, no melhor sexo oral da sua vida.

Se quiserem uma vertente criativa na cama, podem dar largas à imaginação e escrever ou desenhar com um traço sugestivo. Se se enganarem, é só lamber para apagar. No fim do encontro, deixe na mesa de cabeceira um mimo para lhe adoçar a boca. Fica a dica para o próximo encontro!

Apenas uma refeição pode não ser suficiente para experimentar todos os alimentos afrodisíacos que existem. Mas têm mil e uma noites para desfrutar dos vários ingredientes que vão trazer outro sabor à vossa relação. Faça uma lista, encha a despensa e esteja sempre preparado para seduzir pelo paladar!

– Pimenta: melhora a circulação do sangue

– Alecrim: ajuda no tratamento da impotência

– Açafrão: deixa a região da pélvis mais sensível ao toque

– Café: funciona como estimulante, além de estimular a energia

– Canela: aumenta a libido e estimula a circulação do sangue

– Castanhas e nozes: aumentam a lubrificação feminina