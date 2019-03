Roleplay – Cinco fantasias a praticar na cama

Façam do jogo da sedução uma peça erótica, com enredo, personagens, cenário e clímax.

A rotina pode ser confortável no quotidiano, mas no sexo ansiamos sempre por um twist que nos deixe a cabeça a andar à roda durante dias e dias. Numa relação duradoura ou numa nova conquista, há sempre aspetos que podem melhorar.

Um bom roleplayvai subir a temperatura ainda antes de se começarem a envolver. Ponha as suas capacidades de representação em prática, criem uma história com papéis bem definidos. Depois? 3, 2, 1… Ação!

Uma aula bem dada

As fantasias entre professores e alunas não têm de ficar nos tempos de escola. Com uma farda colegial a rigor, podem recriar uma aula bem marota, na qual o sexo é matéria. O professor pode vestir-se de forma formal, e o chicote também deve fazer parte do outfit. Não se esqueça da sessão de perguntas e respostas e, sobretudo, do teste prático. No fim, a noite vai ser nota 10!

Cuidar do prazer

É um fetiche que paira no imaginário de muitos homens: a enfermeira sexy, que cede aos encantos do paciente e cuida do seu desejo com todo o afinco. Se o mal que padece é o desejo incontrolável, ela pode não conseguir curá-lo… mas pode, pelo menos, acalmá-lo temporariamente.

Divisões (des)arrumadas

Os termos em francês parecem ter lugar cativo na vida sexual. O francês é altamente sensual – linguística e literalmente. À fantasia de empregada francesa podem juntar outros adereços, como um espanador de plumas, que servirá para o provocar. Assuma o papel do patrão e faça-a sofrer um bocadinho com as suas ordens. Depois, dê-lhe um inesquecível french kiss, como pagamento pelos serviços. Com sorte, ela acaba a propor-lhe um ménage.

Mãos ao alto!

Tome de assalto todas as divisões da casa com o prazer de uma noite de sexo em que os limites são definidos por ela. Ele fica com o papel de bad boy, o ladrão inusitado que é apanhado em flagrante. Ela será a polícia sexy, pronta a dar-lhe um castigo de que nunca se vai esquecer. Se não quiserem que o roleplay fique por aqui, podem, depois, inverter funções, e deixá-la em posição para o seu castigo.

O limite da submissão

Se o jogo é o de encarnar papéis, não devem deixar de fora a inversão dos mesmos entre homem e mulher. O pegging é uma prática ainda tabu, mas que pode dar um inesperado prazer. O termo diz respeito à submissão do homem, que é penetrado pela parceira com um strap-on. A técnica garante orgasmos mais intensos para ele e uma grande excitação para ela, por desempenhar um papel pouco comum. E, claro, que ambos quererão repetir.