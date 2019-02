Sexo: não há distância para o prazer

À distância de um voo ou de um telemóvel, as relações deixam de ter fronteiras… e os orgasmos também

11:27

A vida profissional pode ser um entrave em qualquer relação, sobretudo quando obriga a viagens temporárias ou deslocações permanentes. Mas já diz o ditado que quem espera sempre alcança, e a antecipação dos momentos a dois pode tornar o namoro ainda mais escaldante…

Descubra cinco formas de encurtar distâncias e aumentar o prazer.

1) I just call...

Sabe o resto da música, não sabe? Pegue no telefone, ligue para dizer que a ama. Aproveite para lhe contar, detalhadamente, como mostrará todo o amor quando a voltar a ver. Não poupem nas palavras! O sexo por telefone, com recurso à masturbação, pode ser muito sensual e ajudar a novas ideias para o próximo encontro.

Incendeie ainda mais com mensagens escaldantes a meio de um dia de trabalho. A concentração pode diminuir um pouco, mas a temperatura na relação vai aumentar!

2) A tecnologia é a vossa melhor amiga!

Um presente de despedida é sempre um gesto bonito. Antes da viagem, deixe à sua parceira um presente que ainda lhe dará boas surpresas! Um óvulo vibratório controlado a partir do smartphone significa que pode, mesmo noutro país, entrar nas brincadeiras com ela. Discreto e silencioso, vai ser o seu melhor substituto enquanto não a pode satisfazer.

3) Voos mais altos

Planeie bem o voo de "até já" que ficará na memória de ambos. Primeiro, marquem o voo de ida para dois. Depois, invistam num brinquedo que funcione por bluetooth. Entrem no avião equipados e deixem-se (des)controlar um ao outro. Podem até escolher sentar-se em lugares distanciados. Depois, o culminar pode acontecer nas traseiras do avião… Mas cuidado para não serem apanhados.

4) A meio caminho

Em trajetos de longa duração, as viagens de visita nem sempre são frutíferas para a vida sexual. Quem foi, quando visita, dispersa entre jantares e almoços de família. Por outro lado, quando se vai ao local para onde alguém se mudou, a tendência para apresentar os novos círculos e os sítios que frequenta também é grande.

Cortem caminho! Explorem no mapa cidades a meio caminho, com aeroportos perto, reservem um quarto e planeiem 48 horas ininterruptas de prazer. Os fins de semana vão passar literalmente a voar, mas serão bem aproveitados. No fim da primeira viagem, ofereça-lhe uma raspadinha de Kamasutra. Ficarão os dois a ansiar pelo próximo fim de semana, já com planos bem definidos.

5) Rapidinha surpresa

Não é preciso ser uma ocasião especial para surpreender a sua cara-metade. Aproveite um feriado, uns dias de férias ou um fim de semana para a surpreender à porta da nova casa. O gesto é romântico, mas também altamente sensual. Não diga nada, dê-lhe apenas um beijo que só vos faça parar na cama. No fim, se tiverem forças, podem pôr a conversa em dia.