Eleições: "A principal virtude deste Governo foi a estabilidade" -- Assunção Cristas

A presidente do CDS, Assunção Cristas, afirma, em entrevista à Lusa, que a principal "virtude" do atual governo do PS foi ter garantido a estabilidade e que o seu "falhanço" foi ter-se concentrado apenas na função pública, esquecendo o conjunto do país, a par da pouca transparência orçamental.

"A estabilidade por um lado é um aspeto positivo, porque um país que não tenha alguma estabilidade do governo de facto também prejudica o seu próprio crescimento e o seu bem estar", diz a líder do CDS, destacando, porém, que, "depois, é preciso saber a que ponto e a que o preço" a estabilidade foi assegurada.

Assunção Cristas considera, todavia, que não se surpreendeu com esse facto porque -- lembra - "quem chega ao poder desta forma, tendo perdido as eleições e, portanto, tendo sido rejeitado, se quisermos, numa primeira forma direta, como primeiro ministro, mas consegue juntar uma maioria a sua volta para poder governar, tudo faria para governar durante quatro anos".