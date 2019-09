Eleições: Na espontaneidade de Rui Rio há desprezo pelo debate democrático -- Catarina Martins

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considera que o líder do PSD, Rui Rio, tem traços de autoritarismo e "desprezo pelo debate democrático", acusando a direita no seu todo de "não ter nada para dizer" nestas eleições legislativas.

Em entrevista à agência Lusa, a líder bloquista refere-se ainda ao PCP, lamentando não ter podido fazer um frente-a-frente com Jerónimo de Sousa, até porque os debates são importantes para esclarecer. Sobre o PAN, não o vê como concorrente, mas assume divergências quanto ao método.