Governo anuncia intervenção de três mil milhões de euros nos mercados de eletricidade e de gás natural

O ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, apresentou esta quarta-feira as medidas previstas no Orçamento do Estado para 2023 para mitigar o aumento dos custos da energia.Duarte Cordeiro anunciou a intervenção de três mil milhões de euros nos mercados de eletricidade e de gás natural, para as empresas, que permitirá poupanças de 30% a 31% na eletricidade e 23% a 42% no gás."Estamos a falar de dois mil milhões de euros no mercado eletricidade e mil milhões de euros no mercado de gás natural, dirigidos a empresas, aos grandes consumidores", afirmou o ministro, explicando que, face aos preços estimados para o próximo ano, permite uma redução de 30% a 31% na fatura da eletricidade das empresas e de 23% a 42% no caso do gás natural.Segundo o ministro esta é a maior a "maior intervenção no mercado energético em Portugal". Duarte Cordeiro assumiu ainda que "temos de nos preparar para cenários de preços mais elevados".

"Foi a partir da energia que se verificaram os impactos da inflação. Nós ao interferirmos no gás e na eletricidade estamos a interferir no pão, no leite e em todos os domínios", afirmou Duarte Cordeiro.



O ministro do Ambiente e Ação Climática referiu ainda que o mecanismo ibérico permitiu reduzir em cerca de 18% os custos relacionados com a eletricidade e garantiu que "a economia em Portugal continua a funcionar".

Duarte Cordeiro disse ainda que as medidas apresentadas "vão continuar a permitir que tenhamos aumento de preços inferior aos da inflação".

Segundo o governante, as injeções são feitas este ano, para interferir nos preços do próximo ano.