Primavera Sound: Kate Tempest revela "nova forma" do próximo álbum com poesia à frente

A britânica Kate Tempest, que se desdobra nos 'papéis' de música, poeta, dramaturga e romancista, explicou à Lusa que o novo disco inaugura "uma nova forma" de pensar o seu trabalho, com a poesia à frente.

O seu novo trabalho, "The Book Of Traps And Lessons", será lançado na próxima sexta-feira, e foi antecipado na noite de sábado no último dia do festival NOS Primavera Sound, no Porto, em que a poeta misturou 'spoken word' com 'rap'.

Começou com "Europe Is Lost" ("A Europa Está Perdida", em tradução livre) e acabou a mostrar o novo material, que afirma inaugurar "uma nova forma". "É diferente dos meus trabalhos anteriores, porque eu e o Dan Carey, que escreve comigo, estávamos à procura de sair das nossas convenções e chegar a um sítio onde nada nos surge de forma automática", explica.