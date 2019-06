10 Junho: Marcelo, Costa e Jorge Carlos Fonseca chegam juntos no mesmo avião a Cabo Verde

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, chegaram hoje juntos, no mesmo avião, a Cabo Verde, para prosseguir as comemorações do Dia de Portugal.

"A partir deste momento, as comemorações são em Cabo Verde", declarou Jorge Carlos Fonseca, à chegada à Cidade da Praia, considerando "uma grande honra" que o Estado português tenha decidido comemorar o seu dia nacional em território cabo-verdiano.

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, também viajou no mesmo Falcon da Força Aérea Portuguesa, que aterrou no Aeroporto Internacional Nelson Mandela perto das 17:40 locais (19:40 em Lisboa), confirmou a Lusa junto de fonte da Presidência da República.