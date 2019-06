10 Junho: Membros do Governo festejam com emigrantes em vários países

Mais de uma dezena de ministros e secretários de Estado vão comemorar com os portugueses residentes em vários países o Dia de Portugal, cujas comemorações oficiais se dividem este ano entre Portalegre e Cabo Verde.

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participará nas comemorações do 10 de junho que decorrerão em Cabo Verde.

Esta deslocação contará ainda com as presenças dos ministros da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho; da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, segundo nota oficial.