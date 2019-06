10 Junho: PR condecora forças militares destacadas na República Centro-Africana

O Presidente da República vai condecorar, na segunda-feira, no âmbito das comemorações do 10 de junho, em Portalegre, as quatro Forças Nacionais Destacadas (FND) na República Centro Africana (RCA) em missão ao serviço das Nações Unidas.

Esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa foi transmitida hoje à agência Lusa por fonte oficial de Belém.

"O Presidente da República irá impor quatro medalhas de ouro de serviços distintos, nos respetivos estandartes nacionais das primeiras quatro FND na República Centro-Africana em missão de estabilização multidimensional integrada das Nações Unidas (MINUSCA)", refere uma nota enviada à agência Lusa por Belém.