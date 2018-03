Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

100 metros em salto alto

Prova noturna em Vendas Novas promete imagens para correrem mundo.

Por Mário Nogueira | 10:00

Os organizadores das provas de running têm vindo a inovar. Já há corridas em todo o lado e para todos os gostos, mas Vendas Novas vai ser palco, dia 9, 21h15, de uma novidade em Portugal: uma corrida de 100 metros disputada em salto alto.



A Night Run Seaside é uma prova integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Trata-se de uma corrida noturna de 5 km para mulheres, também há uma para os homens e uma caminhada com a mesma distância para ambos os sexos. A prova extra é a que está a gerar mais expectativa. Tem 100 metros mas tem de ser disputada com sapatos de alto alto.



O regulamento prevê a participação de mulheres com idade igual ou superior a 16 anos e os sapatos têm de ter pelo menos quatro centímetros, sem serem compensados. Na partida será feita uma inspeção que se encarregará de validar os sapatos.



Qualquer das participantes da corrida ou caminhada pode concorrer na prova extra, que se disputa 25 minutos antes da légua. Se o número de participantes superar o mínimo de segurança estabelecido, serão feitas várias séries, sendo atribuídas lembranças às três mais rápidas. Este evento é organizado pela Câmara de Vendas Novas, com a parte técnica a ficar a cargo da Xistarca. Além do caráter competitivo, há um elevado cariz solidário. Um euro do valor da inscrição para qualquer um dos eventos reverte como donativo para a Acreditar (Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro).



O espetáculo parece garantido com a prova extra, mas as distâncias de 5 km, metade da distância standard das provas de estrada, fazem com que seja uma boa oportunidade para quem quiser iniciar-se na corrida. Mesmo para uma légua, é preciso treinar. Escolha um equipamento confortável e se não quiser correr pode também caminhar. Em último caso, pegue nos saltos altos e faça os 100 metros. Bons treinos!