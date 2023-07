11 mortos após desabamento de telhado em pavilhão escolar na China

11 pessoas morreram após a queda do telhado de um pavilhão escolar no nordeste da China, esta segunda-feira pelas 15h00 locais (7h00 em Portugal continental).No momento do desastre a infraestrutura estava a ser usada por uma equipa de voleibol feminina. Segundo testemunhas no local, citados pela BBC, a maioria das vítimas são crianças.Apenas oito das 19 pessoas que estavam dentro do edifício sobreviveram. Quatro foram retiradas dos escombros e outras tantas escaparam com vida.As primeiras investigações das autoridades dão conta que o acidente pode ter sido causado pela acumulação ilegal de materiais de construção no telhado.A polícia terá detido pessoas ligadas a uma empresa de construção, informa o Heilongjiang Daily.Um vídeo nas redes sociais mostra o pai de uma das vítimas indignado e preocupado com o paradeiro da filha."Eles disseram-me que a minha filha morreu, mas nunca a conseguimos ver. Todas as crianças tinham a cara coberta de sangue e lama quando chegaram ao hospital. Implorei para que me deixassem ver a minha filha. E se aquela não era ela?", questionou.