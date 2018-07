Temperaturas continuam a subir, vários distritos com aviso laranja a partir de quarta-feira

Céu pouco nublado ou limpo para esta terça-feira e ligeira subida das temperaturas.

Treze distritos de Portugal continental vão estar a partir de quarta-feira e até quinta-feira à tarde em aviso laranja, o segundo mais grave, por causa do calor, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera.



O aviso laranja devido ao calor abrange os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, entre as 10h59 de quarta-feira e as 16h59 de quinta-feira.



Para os distritos de Santarém, Lisboa, Coimbra e Leiria o aviso laranja começa mais tarde, a partir das 23h59 de quarta-feira, mas termina à mesma hora.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acionou ainda o alerta amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Faro, Viana do Castelo e Aveiro. Em Viseu e Faro o aviso amarelo arranca pelas 09h59 de quarta-feira e termina pelas 16h59 de quinta-feira, mas nos restantes distritos apenas está ativo a partir das 23h59 de quarta-feira.



Estes avisos surgem numa semana para a qual o IPMA já tinha previsto uma subida da temperatura máxima, que começou já na segunda-feira e que hoje leva os termómetros a subirem acima dos 30 graus em Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, Faro e Santarém.



Para esta terça-feira

O IPMA prevê, para Portugal continental, céu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte no litoral oeste durante a tarde e pequena subida de temperatura no Sul.



Nos Açores aguardam-se períodos de céu muito nublado com abertas, vento fraco e possibilidade de aguaceiros fracos, mas apenas no grupo central.



Para a Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado e pequena descida de temperatura nas zonas montanhosas.