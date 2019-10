16.ª edição do festival Out.Fest entre hoje e sábado em vários espaços do Barreiro

O Out.Fest -- Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro regressa, entre hoje e sábado, àquele concelho do distrito de Setúbal, com um cartaz que inclui os músicos e bandas James Ferraro, Peter Evans, Deaf Kids e Keith Fullerton Whitman.

Este ano, as atuações repartem-se pela Igreja Paroquial de Santo André, Igreja da Nossa Senhora do Rosário, Moinho de Maré Pequeno, ADAO, SIRB "Os Penicheiros", Teatro Municipal, Biblioteca Municipal e espaço A4 e Largo do Mercado 1.º de Maio.

Do cartaz destaca-se uma colaboração entre o compositor e artista performativo norte-americano Keith Fulleron Whitman e André Gonçalves, Clothilde e Simão Simões.