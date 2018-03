Sebastian Vettel vence Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1

Hamilton, campeão do mundo em título, ficou em segundo na primeira prova da época.

Por Lusa | 08:01

O piloto alemão de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) venceu este domingo o Grande da Austrália, primeira prova da época de 2018, ficando 5 segundos à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que partiu na 'pole position'.

A vitória no circuito Albert Park, em Melbourne, constituiu a 48ª. vez que o piloto da Ferrari conquistou o primeiro lugar, sendo que, já no ano passado, Vettel tinha ficado à frente de Hamilton na Austrália.



Kimi Raikonen, da Ferrari, ficou no terceiro lugar, a 6,3 segundos do colega de equipa. Daniel Ricciardo, da Red Bull foi quarto, a 7,1 segundos de Vettel e Fernado Alonso chegou em quinto, a mais de 27 segundos do vencedor.



Classificação





1 Sebastian Vettel FERRARI 01:29:33.203

2 Lewis Hamilton MERCEDES GP 00:05.0

3 Kimi Räikkönen FERRARI 00:06.3

4 Daniel Ricciardo RED BULL 00:07.1

5 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 00:27.9

6 Max Verstappen RED BULL 00:28.9

7 Nico Hulkenberg RENAULT 00:32.7

8 Valtteri Bottas MERCEDES GP 00:34.3

9 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 00:34.9

10 Carlos Sainz RENAULT 00:45.7

11 Sergio Pérez FORCE INDIA 00:46.8

12 Esteban Ocon FORCE INDIA 01:00.3

13 Charles Leclerc ALFA ROMEO SAUBER 01:15.8

14 Lance Stroll WILLIAMS 01:18.3

15 Brendon Hartley TORO ROSSO 1 volta