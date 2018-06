Jorge Jesus confirmado no Al Hilal

Por Lusa | 23:13

O português Jorge Jesus, que orientou o Sporting nas últimas três temporadas, foi hoje confirmado oficialmente como treinador da equipa de futebol do Al Hilal, da Arábia Saudita.

"Welcome (Bem-Vindo) Jorge Jesus", escreveu o clube saudita na sua conta oficial no Twitter, que inclui um vídeo de boas-vindas ao técnico luso e outro em que dois dirigentes do clube dão também as boas-vindas ao português.

Jorge Jesus, que tinha mais um ano de contrato com os 'leões', venceu uma Supertaça e uma Taça da Liga nos seus três anos ao comando do clube de Alvalade.