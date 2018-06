Por Lusa | 01:35

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões de sexta-feira, no valor de cerca de 17 milhões de euros, saiu a um apostar no estrangeiro, anunciou hoje o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 520.450,05 euros, saiu a dois apostadores fora de Portugal, enquanto o terceiro, de 26.937, euros, saiu a nove apostadores, todos no estrangeiro.

O quarto prémio, no valor de 1.943,99 euros, saiu a 61 apostadores, cinco dos quais em Portugal.