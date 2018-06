Um Cinema Insuflável gratuito para crianças vai percorrer o Porto até setembro

Por Lusa | 11:31

Um Cinema Insuflável vai fazer sessões gratuitas de filmes para crianças, dos três aos 12 anos, em vários bairros do Porto, para combater uma "falha" no acesso a conteúdos culturais, disse o coordenador do projeto, que se inicia no sábado.

"Há uma falha, porque os programas de cinema, fora da televisão e fora dos filmes dos grandes estúdios americanos, nunca chegam às crianças, e esta mostra de curtas-metragens pretende dar a conhecê-los, porque não teriam essa oportunidade, se não fosse desta forma", disse o coordenador do projeto, Sérgio Marques, à agência Lusa.

O cinema que vai andar por bairros da cidade, a partir de sábado, até setembro, é um insuflável, que se enche em dez minutos, uma espécie de sala escura com uma dimensão de oito por cinco metros, com 30 lugares, cuja parede de fundo é a tela na qual são exibidas as curtas-metragens. A sala tem um projetor 'verdadeiro' e 'verdadeiras' cadeiras de cinema dos anos de 1950, trazidas de um antigo cinema em Albergaria-a-Velha, que foi desmantelado.