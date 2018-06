Fernando Barbosa derrota vice-presidente do CDS na corrida para a Distrital do Porto

Por Lusa | 03:46

Fernando Barbosa, até agora vice-presidente da Distrital do CDS/Porto, venceu as eleições à liderança daquela comissão política, derrotando a vice-presidente do partido, Cecília Meireles, revelaram hoje à Lusa fontes das candidaturas e da estrutura partidária.

De acordo com fonte da Distrital, Barbosa obteve cerca de 979 votos na votação para a comissão política e Cecília Meireles 672, ao passo que a candidatura do vencedor aponta para um triunfo por cerca de 60% dos votos, num distrito que conta com cerca de 6.500 militantes.

Em comunicado enviado à Lusa, Barbosa destacou que a sua candidatura ganhou "contra tudo e contra todos", que a "partir de hoje" tem "tudo para servir todos", mas lamentou que as eleições tenham mostrado "o pior que o partido é capaz de fazer", nomeadamente "o modo de fazer política com medo".