Banco de Inglaterra deixa taxa de juro em 0,5%

Por Lusa | 13:41

O Banco de Inglaterra decidiu hoje manter a principal taxa de juro em 0,5% e deixou também intacto o programa de estímulos, ao concluir que o ritmo de crescimento da economia britânica ainda não está consolidado.

Após uma reunião do comité de política monetária, a entidade optou, com seis votos a favor e três contra, por deixar as taxas de juro inalteradas, depois de um aumento de um quarto de ponto percentual no passado dia 02 de novembro, pela primeira vez em dez anos.

O banco governado por Mark Carney deixou também sem alterações o programa de estímulos aprovado em 2009, que envolve um investimento de 435 mil milhões de libras (498 mil milhões de euros) na compra de obrigações soberanas e 10 mil milhões (11.400 milhões de euros) na aquisição de dívida de empresas.