Migrações: Santos Silva diz que migrantes têm dignidade e "não são carga humana"

Por Lusa | 16:37

O ministro dos Negócios Estrangeiros português sublinhou hoje que os migrantes são "seres humanos com direito à dignidade e não são carga humana que alguém possa alijar", repudiando palavras do vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini.

"Os migrantes, sejam legais ou ilegais, são seres humanos dotados de dignidade e de direitos e não são carga humana que alguém possa alijar. Estou a citar e a comentar infelizes declarações infelizmente proferidas por um membro de um Governo de um país tão importante para a União Europeia como é a Itália", disse Augusto Santos Silva, durante uma audição parlamentar na comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Em junho, o ministro do Interior e vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, recusou a entrada em Itália de um barco da organização alemão Lifeline, com 226 migrantes a bordo, afirmando: "Esse barco não vai tocar solo italiano. As ONG que levem toda a carga de seres humanos para Gibraltar, Espanha, França ou para onde eles quiserem".