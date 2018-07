Governo disponível para apoiar famílias do bairro da Torre, em Loures

Por Lusa | 18:46

O Governo anunciou hoje estar disponível para apoiar as famílias afetadas pelo incêndio de domingo no bairro da Torre, em Loures, referindo que já foi apresentada na segunda-feira à autarquia uma lista de habitações disponíveis. (CORRIGE A DATA EM QUE FOI DISPONIBILIZADA A AJUDA)

Um incêndio que deflagrou no domingo no bairro da Torre, na localidade de Camarate, no concelho de Loures (distrito de Lisboa), deixou desalojados mais de uma dezena de moradores, que viviam em habitações abarracadas.

Esta tarde, o Ministério do Ambiente, que tutela a área da Habitação, emitiu um esclarecimento onde afirma que o Governo "está a acompanhar" a situação das famílias afetadas e que, através do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), já apresentou à Câmara Municipal de Loures "uma lista com frações habitacionais disponíveis no âmbito do seu património para realojamento imediato.