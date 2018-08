Previsão de subida de tempo quente deixa 12 distritos em alerta amarelo

Temperaturas vão chegar aos 38 graus no centro do país, segundo o IPMA.

Por Lusa | 06:48

Doze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima a partir das 10:00 e até às 21h00 de hoje.

O IPMA colocou também os grupos ocidental (ilhas das Flores e Corvo) e central (Terceira, Graciosa, S. Jorge, Pico e Faial) sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, pontualmente forte, podendo ser acompanhada de trovoadas.



No grupo ocidental o aviso vai estar em vigor até às 18:00 e no grupo central termina no final do dia de hoje.



O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".



O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até final da manhã e no interior durante a tarde e vento em geral fraco do quadrante norte, soprando moderado no litoral oeste, em especial durante a tarde.



Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte de nordeste até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.



Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal no litoral Centro e subida de temperatura, em especial da máxima no litoral Norte e Centro.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 13 graus (em Braga e em Aveiro) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 26 (em Aveiro) e os 38 (em Santarém).



Nas ilhas das Flores e Corvo (grupo ocidental) estão previstos períodos de céu muito nublado, com abertas para a tarde, aguaceiros, que poderão ser fortes, possibilidade de trovoadas e vento oeste moderado.



O IPMA prevê para as ilhas Terceira, S. Jorge, Graciosa, Pico e Faial (grupo central) céu geralmente muito nublado, aguaceiros, que poderão ser fortes, possibilidade de trovoadas e vento oeste bonançoso.



Para as ilhas de S. Miguel e Santa Maria estão previstos períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto, aguaceiros, especialmente a partir da tarde. Possibilidade de trovoadas e vento fraco a bonançoso de oeste, rodando para noroeste.



Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão variar entre os 22 e os 28 graus, na Horta entre os 22 e os 27 e em Angra do Heroísmo e em Ponta Delgada entre os 21 e os 26.