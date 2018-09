PAICV realiza congresso dos autarcas para preparar futuro em Cabo Verde

Por Lusa | 09:22

O maior partido da oposição cabo-verdiana (PAICV) realiza a partir de sexta-feira o II congresso dos autarcas, momento que o partido quer que seja de aprendizagem crítica e coletiva e de preparação para o futuro.

Seis anos depois do primeiro congresso, que aconteceu em São Filipe, ilha do Fogo, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) volta a reunir os seus autarcas em congresso, desta vez a ser realizada na cidade da Praia, até domingo.

No primeiro congresso, em 2012, o PAICV ainda estava no poder a nível do Governo e liderava em oito dos 22 municípios, cenário que mudou com as eleições em 2016, quando passou para oposição governamental e conquistou dois dos 22 municípios.